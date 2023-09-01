В Волгограде состоялись школьные линейки, несмотря на сообщения о минировании

В Волгограде 11 тысяч первоклассников пришли на празднование первого звонка, сообщает novostivolgograda.ru . Сообщения о минировании учебных учреждений не помешали всеобщему празднику.

В нынешнем году каждая школа установила свои правила проведения школьной линейки, которые отличались своей строгостью. Например, в одни школы можно было заходить без преград. В другие – только при условии прохождения через металлоискатель. В третьих – на линейку не пускали родителей даже первоклассников, но в качестве альтернативы проводили видеотрансляцию.

Традиционно перед началом мероприятия прозвучал гимн России и был поднят государственный флаг. В школе №55 открыли столько первых классов, что есть даже «1-М». Для некоторых малышей первый день в школе оказался настолько волнительный, что детям становилось плохо. Одна девочка потеряла сознание.

Во второй половине дня неизвестные сообщили, что все школы города заминированы. Представители силовых структур проверили информацию, которая оказалась ложной. Школьные линейки уже прошли, поэтому необходимости в эвакуации ребят не было.