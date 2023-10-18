В Волгограде цыгане штурмовали банный комплекс из-за смерти своего сородича

В Волгограде в банном комплексе скончался молодой цыган. Сородичи штурмовали здание после известия о смерти. На место происшествия выезжало несколько машин экстренных служб и представителей особенного отряда, сообщает novostivolgograda.ru .

Вечером, 17 октября, в банный комплекс пришли отдыхать цыгане. В пол-одиннадцатого вечера был обнаружен труп одного из посетителей. На теле 31-летнего цыгана не было следов насильственной смерти, сообщил изданию анонимный источник в региональных экстренных службах.

Согласно предварительной версии, мужчина умер из-за сердечной недостаточности. Высокая температура в парилке и отсутствие свежего воздуха могли спровоцировать приступ. Информации о том, употреблял ли в тот момент клиент банного комплекса спиртные напитки, нет.

К зданию комплекса «Теремок» стали съезжаться родственники умершего и другие люди цыганской национальности. Людей было настолько много, к тому же они были в достаточно повышенном эмоциональном состоянии, что собственники «Теремка» вызвали сотрудников правоохранительных органов. Каких-либо инцидентов удалось избежать.