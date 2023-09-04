В Волгограде установили личность человека, который выкинул труп девушки в подвал дома

31-летнего волгоградца задержали в связи с подозрением, что он убил свою сожительницу, а потом выбросил ее труп в подвал многоэтажного дома, сообщает novostivolgograda.ru .

Мужчина рассказал, что между ним и его девушкой возник конфликт. Сожительница заявила, что не хочет больше продолжать с ним иметь какие-либо отношения. Когда 24-летняя девушка легла спать, мужчина задушил ее. На следственном эксперименте он продемонстрировал, как именно это сделал.

Мужчина обернул тело убитой в одеяло и спустил в подвал дома. Инцидент произошел в середине апреля. Сначала жители почувствовали странный запах, который исходил из подвала, а потом обнаружили труп. В полиции быстро установили личность погибшей.

Мужчина сначала отрицал факт удушения и говорил, что не знает, куда делась девушка. Потом признался. Известно, что мужчина и погибшая употребляли алкогольные напитки и оба не работали. Во время обыска в квартире подозреваемого нашли паспорт убитой девушки. Правоохранительные органы продолжают следственные действия.