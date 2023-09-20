В Волгограде выпускали на волю агрессивных псов из-за нехватки средств: суд вынес вердикт

Выяснилось, что муниципальная организация Волгограда, которая занимается отловом и содержанием агрессивных животных, периодически выпускает своих подшефных зверей. Прокуратура начала разбираться в сложившейся ситуации и сначала обвинила компанию в нарушении прав.

Позже удалось установить, что представители компании поступают так из-за того, что у них не хватает вольеров для содержания всех питомцев. Финансирование от города сотрудники не получают. В 2022 году МБУ отправляла официальный запрос с просьбой выделить деньги, но получило отказ.

Центральный районный суд изучил всю информацию, которую собрала прокуратура. Было принято решение обязать местную администрацию выделить деньги для нужд МБУ, чтобы всем животным хватало места для пожизненного размещения.

Ранее издание сообщало, что в одном из населенных пунктов Волгоградской области объявили карантин по бешенству. Собака укусила свою хозяйку и таким способом передала ей инфекцию.