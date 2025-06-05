В Воронежской области остановили поезда после повреждения ж/д полотна

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил , что на одном из участков железной дороги остановлены несколько поездов. Глава поделился подробной информацией об инциденте.

По информации губернатора, машинист одного из поездов обратил внимание на повреждение полотна. Оно оказалось незначительным. На место происшествия прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются, что могло стать причиной повреждений. По словам губернатора, он лично контролирует процесс восстановления движения поездов и разбирательства по факту инцидента.

«Пострадавших нет», — проинформировал губернатор Гусев.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел на перегоне 725 км — на участке между станциями Евдаково и Сагуны. Телеграм-канал Mash выяснил, что предварительная причина инцидента — техническая авария, которая спровоцировала взрыв. Телеграм-канал SHOT предварительно сообщил, что непосредственно на путях было обнаружено несколько СВУ. Было остановлено движение двух поездов.

Губернатор региона также размещал пост о работе ПВО в ночь на 5 июня. По его словам, область пытались атаковать несколько БПЛА противника. Удалось своевременно отреагировать на угрозу.

Ранее в ООН прокомментировали удары ВСУ по ж/д инфраструктуре РФ.