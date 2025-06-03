В ООН прокомментировали удары ВСУ по ж/д инфраструктуре РФ

В ООН заявили о том, что скорбят в связи с гибелью всех гражданских в конфликте России и Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ответ представителя генсека организации Стефана Дюжаррика на вопрос о терактах ВСУ на российской железнодорожной инфраструктуре.

Дюжаррик, отвечая на вопрос, будет ли осуждать ООН теракты Киева, отметил, что в организации скорбят о гибели всех гражданских лиц в результате конфликта.

Напомним, что ночью на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился автомобильный мост, и его обломки упали на пассажирский поезд Климов — Москва. В результате теракта погибло семь человек, а пострадало больше 100. В Курской области также ночью на 1 июня обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе, в результате инцидента пострадали три сотрудника поездной бригады.

Напомним: ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.