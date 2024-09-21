В возрасте 43 лет умер актер из «Моей прекрасной няни» Моргунов

В возрасте 43 лет умер актер Владимир Моргунов. Согласно публикации, размещенной на его странице в социальной сети, похороны актера состоялись 18 сентября.

Актера похоронили в Малоярославце. Владимир Моргунов умер в возрасте 43 лет. Информация о причинах смерти не сообщается.

В последнее время артист работал ведущим. На странице ВК есть ссылка на сайт, где можно было найти контакты для сотрудничества. Страницу актер практически не вел. Последняя авторская запись на ней опубликована в 2018 году.

Владимир Моргунов снимался в различных известных фильмах и сериалах, в частности, в «Моей прекрасной няне», «Кто в доме хозяин?» и «Доме кувырком». Актер запомнился ролью в «Наша Russia. Яйца судьбы». Зрители были особенно восхищены его игрой на сцене театра.

Ранее сообщалось, что в Курской области погиб 46-летний сотрудник МЧС Цоффки.