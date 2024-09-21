В субботу, 21 сентября, в Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка, сообщил официальный телеграм-канал МЧС РФ.

В ведомстве выразили слова соболезнования родным и близким сотрудника МЧС. Вячеслав Цоффка был настоящим профессионалом своего дела, высококвалифицированным специалистом. Он вносил вклад в безопасность Родины. Был заинтересован в том, чтобы молодые специалисты приступали к рабочим обязанностям максимально подготовленными.

«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Сапер МЧС разминировал участки, как на территории России, так и за ее пределами. Он ответственно относился к выполнению рабочих обязанностей. Неоднократно был награжден медалями и ведомственными наградами. На счету Вячеслава свыше 10 тыс. взрывоопасных предметов, которые он обнаружил и обезвредил. В МЧС не сообщили, на каком именно направлении Курской области выполнял задание Цоффка.

Напомним, ВСУ перешли границу Курской области, захватив некоторые населенные пункты. Мирные жители подвергались издевательствам. Свидетели рассказывают, что особую жестокость проявляли именно наемники. Армия России смогла остановить украинских военных. ВС РФ пошли в наступательные действия, чтобы вернуть контроль над населенными пунктами.

Ранее сообщалось, что Захарова заявила о невозможности мирных переговоров с «террористами», которые вторглись на территорию Курской области.