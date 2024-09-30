В возрасте 88 лет умер актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон

В субботу, 28 сентября, в возрасте 88 лет умер актер, кантри-музыкант и автор песен Крис Кристофферсон, сообщило издание Variety.

О кончине Криса Кристофферсона сообщили его родные. Они написали, что у актера было много ролей в жизни — супруга, отца и дедушки. У Криса и супруги Лизы восемь детей и семь внуков. Для каждого члена семьи боль утраты невыносимая. Певец умирал дома. Родные написали, что благодарны возможности находиться с ним до последней минуты. Причина смерти не сообщается.

Генеральный директор Зала славы и Музея кантри-музыки Кайл Янг рассказал, во что верил Крис. Он считал, что если человеку дан творческий дар, то он обязан его раскрывать и вдохновлять людей. В противном случае обладатель дара будет обречен на несчастья. Снимаясь в кино, он делал своих героев узнаваемыми и любимыми. Автор известных кантри-хитов Крис Кристофферсон исполнял песни так, что у поклонников шли по телу мурашки.

В 2016 году врачи диагностировали у Криса болезнь Лайма. Тогда его супруга рассказывала в интервью, что певец и актер принимает много лекарственных препаратов, которые имеют множество побочных действий.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Владислав Верестников умер на 78-м году жизни.