Народный артист РФ Владислав Верестников умер на 78-м году жизни
Фото: [Государственный академический Большой театр России]
Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников ушел из жизни в возрасте 77 лет, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.
Сообщается, что последнее время артист боролся с серьезным недугом, но болезнь оказалась сильнее. Чем именно страдал Верестников, не сообщается.
«Владислав Аркадьевич Верестников сегодня умер на 78-м году жизни от тяжелой продолжительной болезни», — рассказал собеседник агентства.
Оперный певец Владислав Верестников исполнил за время своей театральной карьеры большое количество оперных партий в Большом театре. Артист является лауреатом различных государственных премий.
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