Народный артист РФ Владислав Верестников умер на 78-м году жизни

Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников ушел из жизни в возрасте 77 лет, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.

Сообщается, что последнее время артист боролся с серьезным недугом, но болезнь оказалась сильнее. Чем именно страдал Верестников, не сообщается.

«Владислав Аркадьевич Верестников сегодня умер на 78-м году жизни от тяжелой продолжительной болезни», — рассказал собеседник агентства.

Оперный певец Владислав Верестников исполнил за время своей театральной карьеры большое количество оперных партий в Большом театре. Артист является лауреатом различных государственных премий.

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