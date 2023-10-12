В Wildberries появилась комиссия за оплату картами Visa и Mastercard

В российском интернет-магазине Wildberries появилась комиссия за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. О нововведениях отечественного маркетплейса рассказало издание «Ведомости» .

Сообщается, что размер новой комиссии составил 3% от стоимости покупки в магазине. Данную информацию уже успел прокомментировать и подтвердить директор по развитию финансовых сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников.

По его словам, новая комиссия является вознаграждением для финансовых организаций, которые занимаются обработкой данных платежей. Он сообщил, что новые правила также обусловлены спецификой технологическим аспектом подобных платежей и их обработки.

Недавно сообщалось о том, что Wildberries вскоре начнет подтверждать платежи при помощи биометрии Touch ID и Face ID. Данную функцию введут для того, чтобы предотвратить неумышленные покупки.