В Wildberries сообщили о хищении почти 400 миллионов рублей

Два года назад злоумышленникам удалось похитить у российского маркетплейса Wildberries более 385 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделал представитель компании в беседе с информационным агентством РБК .

Сообщается, что мошенники похищали деньги при помощи «дыры», которую обнаружили в системе оплаты магазина. Злоумышленники открывали на площадке собственный магазин и заполняли его товарами в виде сертификатов на турпоездки и курсы игры на музыкальных инструментах, рассказал представитель. После этого они покупали свой же товар, но оплату не производили. Маркетплейс фиксировал факт покупки и переводил свои средства злоумышленникам, после чего те их обналичивали.

Представитель сообщил, что в подобных схемах участвовало порядка пятидесяти мошенников. Девять из них были осуждены, пятерым предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, заключил он.