В Wildberries заявили о проверке сотрудниками полиции столичного офиса из-за пожара на складе в Шушарах

В столичном офисе Wildberries сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования причин пожара на складе в Шушарах проводят проверки. Об этом сообщили на странице компании в интернет- мессенджере ее представители.

В компании сообщили о своей заинтересованности в быстром расследовании. Сотрудники предоставляют всю необходимую информацию, которую запрашивают следователи.

«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее», — указано в сообщении

Клиентам компании беспокоиться не о чем. ПВЗ работают в штатном режиме.

Источник РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что сотрудники проводят проверки пожарной безопасности на всех столичных точках Wildberries: офисы компании, пункты выдачи товаров, склады. Проверяют наличие необходимых документов и соответствие всего, что указано в нет.

Пожар не удавалось ликвидировать на протяжении более 20 часов. Очевидцы рассказали корреспонденту «Подмосковье Сегодня», что происходило на складе в Шушарах в субботу, 13 января.