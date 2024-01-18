В Wildberries заявили о проверке сотрудниками полиции столичного офиса из-за пожара на складе в Шушарах
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В столичном офисе Wildberries сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования причин пожара на складе в Шушарах проводят проверки. Об этом сообщили на странице компании в интернет-мессенджере ее представители.
В компании сообщили о своей заинтересованности в быстром расследовании. Сотрудники предоставляют всю необходимую информацию, которую запрашивают следователи.
«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее», — указано в сообщении
Клиентам компании беспокоиться не о чем. ПВЗ работают в штатном режиме.
Источник РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что сотрудники проводят проверки пожарной безопасности на всех столичных точках Wildberries: офисы компании, пункты выдачи товаров, склады. Проверяют наличие необходимых документов и соответствие всего, что указано в нет.
Пожар не удавалось ликвидировать на протяжении более 20 часов. Очевидцы рассказали корреспонденту «Подмосковье Сегодня», что происходило на складе в Шушарах в субботу, 13 января.