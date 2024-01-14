Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара

Находящиеся в непосредственной близости от эпицентра ЧП в поселке Шушары в Санкт-Петербурге рассказали корреспонденту «Подмосковье Сегодня» о происходящем на месте пожара.

По словам очевидцев, даже спустя почти сутки пожар на складе маркетплейса Wildberries продолжается, несмотря на ранее объявленную МЧС локализацию возгорания. На месте работают пожарные бригады.

«Спустя 20 часов после начала возгорания склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть», — рассказывают очевидцы.

К настоящему времени известно, что огнем за сутки уничтожено более 70 тысяч м. км.

Напомним, в Шушарах под Петербургом 13 января рано утром вспыхнул склад маркетплейса Wildberries. Возгорание с максимальным рангом сложности на 50 ты квадратных метров удалось локализовать лишь спустя шесть часов. Обошлось без пострадавших. В настоящее время рассматриваются несколько версий возникновения ЧП: аварийная работа электросети, а также занесение источника огня извне.

Ранее стало известно, что во время пожара на складе Wildberries под Петербургом пострадала 22-летняя девушка.