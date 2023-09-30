В Запорожской области заявили об ускоренной интеграции

Запорожская область ускоренно интегрируется в состав РФ. Соответствующее заявление сделал вице-премьер правительства Запорожской области в беседе с изданием РИА Новости .

В регионе отмечается первая годовщина в составе РФ. День объявлен праздником и выходным.

Козенко отметил, что Запорожскую область удалось интегрировать всего за 1,5 года. Он подчеркнул, что процесс происходит в ускоренном режиме.

Он сообщил, что в регионе уже открыты МФЦ, доступны программы государственной поддержки и льготные займы. Таким образом он указал на полное соответствие области российским стандартам.

Козенко сообщил, что за эти полтора года было восстановлено свыше 120 промышленных предприятий, а в следующие 3 года будет запущено еще более 200. По официальной информации, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано почти 13 тысяч субъектов экономической деятельности, поделился он.

Вице-премьер также заявил, что в области низкий уровень безработицы – менее 3%. Косенко сообщил, что только при помощи промышленных предприятий было создано около 8 тысяч новых рабочих мест.