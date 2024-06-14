В жару в Челябинске в квартирах включено отопление, а в автобусах не работают кондиционеры

«Курс дела» сообщает, что в летние знойные дни в некоторых автобусах Челябинска так и не работают кондиционеры, а в одном из жилых домов пять дней люди страдали из-за включенного отопления.

О проблеме неработающих кондиционеров люди писали в социальных сетях еще в мае. Некоторые горожане оставляли комментарии на странице администрации, сотрудники которой сразу отреагировали на обращения. Однако в некоторых маршрутных такси и автобусах проблема остается нерешенной.

Корреспондент проверил работу общественного транспорта. Выяснилось, что иногда водители специально говорят, что кондиционер не работает. На самом деле они просто экономят топливо.

«В автобусе № 51 не работают кондиционеры, а водитель игнорирует просьбу включить кондиционер», — пишет пользователь соцсети.

Один из водителей на просьбу пассажиров включить кондиционер активировал работу печки. Контролеры ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» подтвердили, что проблемы в городе еще есть. Если в общественном транспорте не работает кондиционер, то водитель обязан заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Некоторые жители Челябинска были вынуждены изнывать от жары, не выходя их дома. Трехэтажный дом по улице Агалакова, 1 отапливали на протяжении пяти суток. Важно отметить, что на улице температура воздуха составляла в этот период времени около 30 градусов тепла. Выяснилось, что необходимая задвижка не была своевременно перекрыта. Представители администрации города сообщили, что виновные будут привлечены к ответственности.

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