V1.ru: заказчик громкого убийства стал командиром «Шторм Z» и героем СВО

«Что бы человек ни сделал в своей жизни. Но сколько таких же ребят на улицах сейчас, каким был я? Каждый может изменить свою жизнь, пойти защищать Родину. А если не защищать — то помогать другим», — высказал мнение Алиетдин Махмудов.

Алиетдина Махмудова осудили на 17,5 лет в колонии строгого режима. Следствие установило, что бизнесмен и криминальный авторитет заказал убийство другого авторитета. Также его обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у председателя национальной культурной автономии корейцев Волгограда.

Отбывая наказание, Алиетдин подписал контракт с Минобороны РФ. В 2023 году Алиетдин Махмудов стал командиром спецподразделения «Шторм Z». В одном из видеообращений Махмудов рассказал, что готов служить своей Родине и верит в победу России. Позже бывшего криминального авторитета не раз замечали в компании депутатов ГД. Он лично рассказывал, что всегда готов встретиться с любым депутатом, которого интересует ход событий на СВО. Многие политики оказывают гуманитарную помощь военным.

«Сейчас я командир специальной роты снайперов. Весной 2024 года, так как у меня есть высшее образование, я за полтора месяца прошел военные курсы в Молькино, и мне присвоили звание лейтенанта», — сообщил офицер Алиетдин Махмудов.

Во время интервью Алиетдин Махмудов постоянно отвлекался на сообщения в телефоне. Особенности работы не позволяют быть не на связи. Бойцы рассказывают, кто ранен, кто погиб, были ли «прилеты» и летают ли БПЛА противника.

Ранее сообщалось, что российские хакеры обнародовали данные более трех тысяч наемников ВСУ.