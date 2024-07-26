Российские хакеры обнародовали информацию о более трех тысячах наемников, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, что в открытом доступе находятся их данные, сообщила хакерская группировка RaHDit, называющая себя «Злыми русскими хакерами».

Сообщение приурочено к началу Олимпийских игр-2024 в Париже. В нем говорится, что наемники, участвующие в боях на стороне Украине, причастны к преступлениям президента Владимира Зеленского и не только.

«Мы выкладываем в общий доступ свыше 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ», — заявили хакеры.

Так, среди выложенных данных есть информация о гражданине Латвии Мауринсе Кристапсе 1991-го года рождения. Согласно опубликованной информации, мужчина в 2014-м году участвовал в зимней Олимпиаде, которая проходила в Сочи, и занял там 21-е место в санном спорте. После этого в Латвии его назначили генеральным секретарем федерации санного спорта.

Также есть данные о гражданах США, воюющих на Украине. Один из них — Эвелин Ашенбреннер 1981-го рождения, - является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. В отношении себя он требует говорить «они».

Другой гражданин США Пирс Таннер Рид является бывшим сотрудником полиции в штате Окленд. Мужчина 1993-го года рождения год назад был арестован в штате Индиана за растление малолетних.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о ликвидации пунктов дислокации иностранных наемников на Украине. Известно, что в ряды ВСУ входят граждане Израиля, Грузии, США, Ирландии, Польши и Великобритании.

Ранее подполье сообщило о поражении пункта дислокации иностранных наемников в Нежине.