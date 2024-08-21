Вакансии наркокурьеров разместили на афишах музыкального концерта в Кемерове

В Кемерове 34-летние мужчина и женщина передвигались по городу на автомобиле и расклеивали афиши, на которых была размещена информация с предложением устроиться работать наркокурьером, сообщил sibdepo.ru.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кузбассу сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину. Выяснилось, что они расклеивали объявления о концерте, которого на самом деле быть не могло. Для привлечения внимания горожан анонсировали выступление известной рок-группы.

На афишах разместили дату, время и место проведения. Для приобретения билетов указали QR-код. Однако на самом деле QR-код открывал в телефоне объявление с предложением работать наркокурьером. В багажнике задержанных нашли большое количество распечатанных афиш, которые они еще не успели расклеить. Задержанные полностью признали вину. В связи с пропагандой запрещенных в России веществ им грозит штраф в размере 5 тыс. руб.

Источник сообщил редакции, что на афишах анонсировали выступление группы «Чиж & Co». Музыканты действительно намерены посетить кемеровчан, но через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, задержали в Ленинском округе.