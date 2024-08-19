Мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, задержали в Ленинском округе

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на территории Ленинского городского округа ранее судимого двадцативосьмилетнего жителя Рязанской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ходе патрулирования территории в районе деревне Жабкино полицейские обратили внимание на мужчину, который выходил из лесного массива. Заметив патрульный автомобиль, он бросил пакет и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции.

Подчеркнем, что при проверке документов гражданин заметно нервничал и не мог пояснить, с какой целью находился в лесу и что он выбросил. На место была вызвана следственно-оперативная группа. На обочине был обнаружен выброшенный пакет, внутри которого находилось тридцать свертков с веществом светлого цвета. Также при личном досмотре злоумышленника в кармане штанов обнаружено еще тридцать свертков с аналогичным содержимым.

Задержанный пояснил, что изъятое является наркотиком, который он приобрел через закладку для дальнейшего распространения. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ.

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