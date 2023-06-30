Валерия Рытвина подала иск к журналистке на сумму миллион рублей

Валерия Рытвина, основатель общественной организации «Совет блогеров», подала иск в адрес корреспондента Екатерины Винокуровой на сумму более одного миллиона рублей, информирует агентство ТАС .

Ранее Екатерина Винокурова поделилась в своем Telegram-канале информацией о том, что Валерия Рытвина финансирует ВСУ. В свою очередь основатель общественной организации «Совет блогеров» подобные заявления опровергает. Она считает, что пост журналистки негативно влияет на репутацию, а также затрагивает честь и достоинство.

Кроме денежной компенсации и оплаты судебных расходов, Валерия Рытвина требует удалить сообщение в Telegram-канале и публично опровергнуть данную информацию. Иск отправлен в Измайловский суд г. Москвы.