«Валить нужно»: Жители Тюмени рассказали, что мешает им спокойно жить в городе

Megatyumen.ru обратилось в пресс-службу регионального управления ГИБДД в связи с жалобами, которые редакция получает от жителей Тюмени. В ночное время суток по городу ездят байкеры, которые шумят и не дают горожанам спокойно спать.

Жители активно обсуждают тему ночных поездок в социальных сетях. Одна женщина пишет, что многие начинают давать странные рекомендации наподобие того, что если не нравится шум ночного города, то стоит переехать в деревню или вообще переселиться в тайгу. Женщина назвала таких советчиков «умниками». Она убеждена, что все жители должны уважать друг друга и соблюдать правило тишины в ночное время.

«Те, которые гоняют в час и три ночи, газуя на светофорах – горите в аду!!! Умники, советующие валить в деревню, в лес, в тайгу или куда там еще, мимо. Валить нужно как раз таким, которые не желают принять, что в обществе есть закон о тишине. Езжайте в глушь и живите по своим правилам», - пишет одна из жительниц Тюмени

Также пользователи отмечают, что было бы хорошо, если бы полиция патрулировала город по ночам. В Тюмени сложно найти центральную улицу, по которой бы не гоняли байкеры. В пресс-службе регионального управления ГИБДД корреспонденту издания рассказали, что в подобных ситуациях люди должны обращаться в полицию (номер для связи – 112 или 102) или в местное ГИБДД.

Езда на мотоциклах не только мешает горожанам спать. Это опасное увлечение. Согласно данным марта 2023 года в Тюменской области погибло 17 мотоциклистов.