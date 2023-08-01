«Вам бывает страшно»: Военный СВО приехал в детский сад поблагодарить ребят за рисунки

Житель Ставропольского края приехал из зоны СВО в отпуск. Он решил проведать детей в садике, которые передавали в зону боевых действий рисунки для военных, поделки и письма. Ребята задавали самые неожиданные вопросы.

Глава администрации Ессентуков Александр Некристов рассказал, как житель Ставропольского края, военный СВО, выделил время во время отпуска, чтобы проведать детей в местном дошкольном учреждении «Зоряночка». Военный поблагодарил ребят за рисунки, поделки и письма, сообщает newstracker.ru. Малыши подготовили новые подарки для всех защитников. Теперь военный передаст их своим коллегам.

Ребята не хотели отпускать гостя. Они окружили его и задавали много различных вопросов. Глава администрации отметил, что вопросы удивляли военного. Детям было интересно, где защитники спят и едят, а также что именно они едят. Бывает ли страшно в зоне СВО и откуда там появляется оружие – такие темы интересовали мальчиков и девочек. Военный ответил на все вопросы и поделился мечтой, что хочет стать танкистом. В настоящее время житель Ставропольского края защищает границы Запорожской области.