«Вам, Маргарита, исцеления»: Симоньян объявила дату 40 дней после смерти мужа — выпадает на православный праздник

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале написала, что во вторник, 4 ноября, со дня смерти ее супруга Тиграна Кеосаяна пройдет 40 дней.

Маргарита Симоньян попросила близких и родных людей, кто хотел бы прийти и почтить память ее супруга, написать ей в личных сообщениях.

«4-го ноября сорок дней Тиграну. Если кто-то из родных и близких хочет прийти, пишите мне, пожалуйста», — написала Маргарита Симоньян.

В комментарии к посту подписчики обратили внимание на тот факт, что 4 ноября — православный праздник. В этот день верующие почитают Казанскую икону Божией Матери. Ее образ стал символом освобождения Москвы от интервентов. Она напоминает о событиях 1612 года.

В комментариях подписчики выражают Маргарите Симоньян слова соболезнования. Они надеются, что она сможет преодолеть все сложности.

«Царствия небесного Тиграну, а Вам, Маргарита, исцеления», — написал один из подписчиков.

Маргарита Симоньян активно общается с подписчиками. В своем телеграм-канале она делится событиями из личной жизни. В недавнем посте она подтвердила и опровергла информацию, которая в последнее время появлялась в общественном пространстве. Она написала, что первые 40 дней с момента госпитализации ныне покойного супруга находилась с Тиграном в больнице. Маргарита призналась, что тогда прощалась с жизнью.

«Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте!» — написала Маргарита Симоньян.

