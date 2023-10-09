«Вам разве не сообщили»: Вдова из Башкирии рассказала о странной смерти своего мужа на ТЭЦ

Римма Вакульская утверждает, что утром ее супруг ушел на работу на уфимскую ТЭЦ-3, но вечером так и не вернулся. Администрация предприятия не связалась с женщиной и не сообщила о смерти супруга. Этому факту были очень удивлены коллеги мужчины.

«Как, а вам разве не сообщили? Сергей умер!», - рассказывает вдова

Выяснилось, что мужчина умер в момент выполнения работ. Он находился в трубе, температура в которой достигает 60°. Коллега мужчины пошел звать его на обед. Заметил, что нет никакой реакции. Достал мужчину, но он уже был мертв. Позже мужчина поменял показания, но вдова понимает, что на него могло давить руководство предприятия.

Тело мужчины увезли в морг. Вдова обращает внимание на ряд подозрительных моментов:

«При этом в день смерти меня так и не пустили на производство, не показали тело мужа, не дали его увидеть. Скорая, как потом мне удалось выяснить, также не могла сразу оказать помощь, попасть на участок — 20 минут машина стояла у проходной. Все говорит о том, что в это время на участке скрывали следы случившегося!»

Сотрудники местной ритуальной службы рассказали женщине, что рука умершего была замотана в полиэтилен. Она была черного цвета. В свидетельстве смерти указано лишь то, что мужчина умер от инфаркта, хотя проблем с сердцем не было. Тело доставили домой из морга. В этот же день состоялись похороны.

В Башкирской генерирующей компании рассказали, что семья могла не знать о проблемах с сердцем у мужчины. Работал он неофициально. Смерть была естественной. Предприниматель Евгений Ивлев также уверен, что смерть была физиологического характера. Уфимский адвокат Роман Петров убежден в обратном.

«Это однозначно производственная травма. В любом случае — так как все произошло на территории предприятия во время работы. Женщине важно требовать признания себя потерпевшей. И необходимо обращаться в органы СК. А что касается того, что смерть наступила в результате сердечного приступа… Знаете, это ведь может произойти при разных обстоятельствах», - рассказал адвокат Роман Петров

В Гострудинспекции Башкирии отметили, что сотрудники проводили проверку места инцидента. Ничего подозрительного замечено не было.