Ваш плейлист выдает ваш IQ: ученые выяснили, какие жанры выбирают интеллектуалы

Многие наверняка замечали, что их умные друзья слушают какую-то особенную, «сложную» музыку. А кому-то, возможно, и самим говорили, что их плейлист слишком замысловат. Вокруг взаимосвязи между музыкальными вкусами и уровнем интеллекта существует множество стереотипов. Одни утверждают, что люди с высоким IQ выбирают классику. Другие уверены, что рок и джаз — верный признак выдающихся умственных способностей. Что же на самом деле говорят по этому поводу ученые? О том, какие результаты показали исследования, какие жанры предпочитают люди с высоким интеллектом и почему ситуация далеко не так однозначна, REGIONS рассказала психолог из Подмосковья Марина Павлова.

Исследователи на протяжении многих лет пытаются обнаружить взаимосвязь между тем, какую музыку предпочитает человек, и его умственными способностями. Одно из наиболее авторитетных исследований в этой области провел психолог из Калифорнийского университета. Он проанализировал данные о музыкальных вкусах и коэффициенте интеллекта нескольких тысяч участников. Итоги оказались довольно неожиданными.

Поклонники классических произведений и джаза действительно продемонстрировали в тестах на сообразительность более высокие результаты, чем многие другие. Однако лидерами стали не они. Наибольший IQ зафиксировали у тех, кто отдавал предпочтение инструментальной музыке — от академической классики до электронных композиций без слов. При этом конкретный жанр, как выяснилось, значения не имел. Ключевыми факторами оказались отсутствие вокальных партий и общая структурная сложность музыкального произведения.

«Исследования действительно показывают корреляцию между музыкальными предпочтениями и интеллектом. Но важно понимать: это не причина и следствие. Нельзя сказать, что если вы начнете слушать классику, ваш IQ вырастет. Скорее, люди с определенным складом ума тяготеют к определенной музыке», — говорит Марина Павлова.

Какие жанры предпочитают люди с высоким уровнем интеллекта

Исследователи выделили несколько музыкальных направлений, которые чаще других выбирают люди с высоким IQ.

Инструментальная музыка. Сюда входят фортепианные и скрипичные произведения, джазовые композиции, а также электронная музыка без вокала. Отсутствие текста заставляет мозг активнее включаться в процесс восприятия — нужно улавливать тончайшие нюансы, отслеживать развитие музыкальных тем. Это довольно сложная когнитивная задача.

Классика. Бах, Моцарт, Бетховен, Чайковский. Классические произведения отличаются сложной структурой, которую мозг анализирует подсознательно. Люди с высокими показателями IQ часто получают удовольствие именно от такой сложности.

Рок и металл. Особенно прогрессивный рок, арт-рок и симфо-метал. Эти направления также имеют нестандартную структуру, непривычные музыкальные размеры и виртуозные партии. Многие поклонники тяжелой музыки — это люди с хорошим образованием и высоким интеллектом.

Джаз. Импровизация, сложные гармонии, необычные ритмы. Джаз, как правило, требует от слушателя определенной музыкальной подготовки и повышенного внимания.

«Интеллектуальные люди часто ищут новизну и сложность. Им скучно слушать примитивные мелодии с предсказуемыми рифмами. Их мозг требует пищи, и они находят ее в сложной музыке. Это не высокомерие, это особенность восприятия», — объясняет Марина Павлова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Какую музыку предпочитают люди со средними и низкими показателями интеллекта

Согласно результатам исследований, люди с более скромными умственными способностями чаще останавливают свой выбор на простой, легко предсказуемой музыке.

Поп-музыка. Этому жанру свойственны незамысловатые мелодии, повторяющиеся структуры и примитивные тексты. Подобные композиции не требуют от слушателя активной мозговой деятельности. Они расслабляют, но, по мнению ученых, совершенно не развивают интеллект.

Хип-хоп и рэп. Здесь на первый план выходит смысловая нагрузка текста, а не музыкальная сложность. Интеллектуальный уровень могут подчеркивать сами стихи и техника исполнения (скорость читки, рифмовка). Однако в среднем, как показывают исследования, поклонники этих направлений набирают меньше баллов в тестах на IQ.

Танцевальная электронная музыка. Ее отличают примитивные, многократно повторяющиеся ритмы, однообразные биты и предсказуемые «дропы». Эта музыка создана в первую очередь для движения тела, а не для тренировки ума.

«Но это усредненные данные. Есть люди с высоким IQ, которые любят попсу, и люди с низким IQ, которые обожают классику. Музыкальный вкус формируется под влиянием множества факторов: воспитания, окружения, культурной среды. Интеллект — лишь один из них», — говорит Марина Павлова.

