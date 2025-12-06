«Ваших детей убивают и уничтожают»: Кадыров дал совет гражданам Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении в телеграм-канале после атаки БПЛА на высотное здание в Грозном призвал граждан Украины активно выступить против войны с РФ, сообщил ТАСС.

Рамзан Кадыров высказал мнение, что бороться с режимом в одиночестве невозможно. Сотрудники правоохранительных органов будут препятствовать подобным акциям. Однако выход есть — гражданам Украины важно объединится. Глава республики уверен, что украинцам важно высказывать свою точку зрения. Ситуация в стране сейчас сложная.

«Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают», — заявил Кадыров.

Кадыров рассказал о случаях, когда украинские военнослужащие, взятые в плен, отказываются возвращаться домой. Они просят, чтобы им разрешили остаться в России. Глава республики уверен, что со временем украинцы могут полностью потерять свою нацию. Народ должен идти за сильным мужчиной, который заинтересован в достойном будущем своей Родины. Если на Украине есть такой человек, он мог бы возглавить подобные акции, уверен Кадыров.

«Будьте осторожны, а то вы потеряете свою нацию полностью. Если на Украине есть хотя бы один мужчина, он должен стать впереди, и за ним должен идти народ», — отметил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что Кадыров пообещал Киеву «жесткий ответ» на удар по высоткам в Грозном в течение недели.

