Вашингтон надеется на падение российского экспорта из-за введенных санкций
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Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт в интервью Financial Times выразил надежду, что российский экспорт будет постепенно падать. К 2030 году, по мнению госдепа, он сократится в два раза. Аналитики анализируют, о чем могут свидетельствовать подобные заявления, сообщает oilcapital.ru.
Ранее все заявления Джеффри Пайетта сопровождались какими-либо решениями на законодательном уровне. Так, были введены новые санкции против судов, которые перевозили российскую нефть. Сам факт транспортировки доказан не был. Сразу после этого греческие перевозчики отказались работать с компаниями, которые занимаются организацией поставок нефти из РФ.
Теперь Джеффри Пайетт рассказал, что санкции против России реально работают. По этой причине и происходит постепенное падение экспорта. В первую очередь это касается нефтепродуктов и черного золота. Предположить, какие меры теперь предпримет американское правительство, сложно.
Заявление помощника госсекретаря США доказывает одно - США не намерены снимать санкции и начинать восстанавливать отношения с Россией.