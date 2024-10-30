Вдова участника СВО добилась проведения ЭКО замороженным биоматериалом мужа

Времена, когда заморозкой биоматериала пользовались исключительно звезды, прошли. В настоящее время это распространенный способ среди россиян. Медики отметили, что особенно много желающих среди мужчин появилось сразу после объявления частичной мобилизации в РФ. Также услуга востребована среди онкобольных. Согласно законодательству, только собственник биоматериала имеет право распоряжаться им.

Жительница ЛНР Ольга рассказала, что решение о криозаморозке биоматериала мужчины семья приняла из-за особенного графика его работы. Мужчина участвовал в СВО, дома бывал редко. Супруги решили делать ЭКО в Ростовской области. Когда женщине назначили бы процедуру, она воспользовалась биоматериалом мужа.

«Сделали мы это в начале апреля 2023 года. Я стала готовиться к процедуре ЭКО, а 20 мая мой муж погиб под Артемовском, в день освобождения», — рассказала Ольга.

Ольга добилась чрез суд, чтобы ей выдали разрешение на использование материала. В юридической практике России такой случай первый. Женщина уже беременна. Совсем скоро у нее родится дочь. Она призналась, что тяжело переживала гибель супруга.

Юрист Ольга Крупская привела один случай из практики, когда мужчина сдал биоматериал. Вместе с возлюбленной он хотел ребенка. Пара не была расписана официально. Вскоре после сдачи анализа мужчина умер от онкологии. Женщине не разрешили воспользоваться его материалами. Их теперь могут передать только родителям.

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