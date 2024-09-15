Репродуктолог Илиеску заявила, что для лечения бесплодия необязательно знать причину

Врач-репродуктолог сети «Клиника Фомина» Дарья Илиеску в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему после исключения очевидных причин бесплодия не нужно искать дальше. По ее словам, здесь могут сработать три метода.

Как отметила специалист, при бесплодии может сработать выжидательная тактика, введение семени напрямую в матку, либо процедура ЭКО. К этому можно прибегнуть, если исключены основные и самые распространенные причины бесплодия. Например, когда анализы хорошие, трубы проходимы, матка здорова, овуляция регулярная и спермограмма показывает, что зачатие возможно.

«В этом случае говорят о бесплодии неясного генеза. Искать причину дальше не нужно, так как врачам не обязательно знать причину отсутствия беременности, чтобы помочь пациентам. Согласно международному гайдлайну ESHRE 2023 года, молодым парам со стажем бесплодия до 12 месяцев можно предложить дождаться естественного зачатия», — рассказала врач.

Есть также вспомогательные репродуктивные технологии, например, с помощью которых вводится внутриматочная инсеминация с минимальной стимуляцией. Однако если пара старше 35 лет и никак не может зачать ребенка, можно попробовать ЭКО со стимуляцией суперовуляции.

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