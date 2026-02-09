Вечеринка с побоями: как просьба к подросткам вести себя тише обернулась избиением супругов

Компания подростков избила супругов после их просьбы прекратить шумное веселье в арендованной ими квартире. Информация распространилась в Сети и по состоянию на утро 9 февраля набрала около 20 тыс. просмотров, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, фото с побоями вызвало критику у подписчиков. Супруги рассказали, что несовершеннолетние арендовали квартиру на 10-ом этаже. Молодые люди вели себя шумно. В 04:30 супруги решили попросить подростков прекращать веселье.

По данным издания, минимум три подростка напали на супругов. Их лица попали на видео, которое опубликовали в местном телеграм-канале. Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов.

«Агрессивные подростки напали на него и его супругу», — озвучено в тексте.

На фотографиях, предоставленных пострадавшими, видны синяки на руках. Инцидент произошел в Кемерове в районе «Радуги» в воскресенье, 8 февраля. Подписчики высказали мнение, что ответственность за нарушение общественного порядка должны нести не только родители ребят, но и собственник квартиры. Пользователи отметили, что сдавать жилье несовершеннолетним — необдуманный поступок.

