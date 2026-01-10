Вечерний рейд дронов: российская ПВО отразила атаку БПЛА над шестью регионами

В субботу, 10 января, в период с 16:00 до 20:00 ВСУ предпринимали попытку атаковать шесть российских регионов, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 БПЛА.

В период до 16:00 ПВО сбила 33 украинских БПЛА. После противник продолжил предпринимать попытки атаковать российские регионы.

Три БПЛА устранили над Белгородской областью. По два дрона было уничтожено в зоне воздушного пространства Курской и Воронежской областей. По одному беспилотнику самолетного типа уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей, а также над территорией Республики Дагестан.

После активации ПВО работа сотрудников экстренных служб в каждом из регионов проходит одинаково: на место инцидентов прибывают специалисты, задача которых — в случае необходимости оказать первую помощь, оценить материальный ущерб или подтвердить отсутствие нанесенного ВСУ ущерба.

