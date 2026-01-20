«Вечнопаркующиеся» авто против машин каршеринга: петербуржцы спорят в Сети, как должны выглядеть их дворы

Тема регулирования парковок во дворах вызвала острую дискуссию в комментариях к публикациям народных избранников. Общественное мнение в Санкт-Петербурге расколото, сообщил rosbalt.ru.

Противники любых ограничений сталкиваются с ярыми сторонниками порядка, которые напоминают о жизненно важных последствиях хаоса: перекрытые проезды для медиков и коммунальщиков. Особое раздражение у многих вызывают «чужие» машины — от каршеринга до такси и корпоративного транспорта, а также «вечнопаркующиеся» автомобили некоторых жильцов.

По данным издания, в течение последних дней было опубликовано несколько важных заявлений, касающихся будущего организации парковочного пространства в Санкт-Петербурге. Одной из ключевых новостей стало официальное решение о том, что в текущем году сеть платных городских парковок в Северной столице расширяться не будет. Остальные вопросы, связанные с парковками, также активно обсуждаются.

