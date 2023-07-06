Вечный огонь вместо зажигалки: нарушителя в Волгограде привлекут к ответственности

В ночь с 5 на 6 июля гость Волгограда подошел к вечному огню, чтобы прикурить сигарету, сообщает novostivolgograda.ru . Молодой человек не ожидал, что вскоре к нему подойдет наряд патрульно-постовой службы для разбирательств. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в настоящее время решается, какую меру пресечения выбрать для нарушителя. Основанием стала статья 244 УК РФ о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения».

В качестве наказания могут выбрать: штраф (до 40 тысяч рублей), арест (до трех месяцев), исправительные работы (сроком не более одного года). Отмечается, что нарушителю 29 лет. Регион, из которого он приехал, не сообщается.