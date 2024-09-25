Ведомости: Кабмин выделит 11 млрд руб. на защиту аэропортов от дронов

В обновленной версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)» указано, что до 2028 года государственные и частные аэропорты и аэродромы должны оснастить системами антидроновой защиты, сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Для реализации проекта правительство намерено выделить не менее 11 млрд руб. В следующем году обезопасят территорию одного аэропорта. Еще 10 объектов будут оснащены системами до 2026 года. Все работы выполнят до 2028 года. В перечне — 31 аэропорт, причем 20 объектов находятся в федеральной собственности.

«Ведомости» обратились в различные ведомства с просьбой прокомментировать данную информацию. На данный момент ответ пришел из Росавиации, где отказались предоставлять какую-либо информацию по поводу изменений в проекте.

Ранее сообщалось, что новую партию техники и оборудования подготовили в Подмосковье для отправки бойцам СВО.