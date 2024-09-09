Губернатор Подмосковья: новую партию техники и оборудования подготовили для отправки бойцам СВО
Фото: [Константин Семенец]
Новую партию оборудования для бойцов СВО подготовили для отправки на передовую в Подмосковье. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам главы региона, Подмосковье передаст военнослужащим мотовездеходы, моторные лодки, антидроновые ружья, системы управления FPV-дронами и квадрокоптеры «Мавик» и «Матрис».
«Мы регулярно отправляем на передовую технику и оборудование для бойцов. Подготовили новую партию, которая совсем скоро отправится на передовую — мотовездеходы, УАЗики, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья, система РЭБ, которая подавляет частоты GPS», - сообщил Воробьев.