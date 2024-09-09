Губернатор Подмосковья: новую партию техники и оборудования подготовили для отправки бойцам СВО

«Мы регулярно отправляем на передовую технику и оборудование для бойцов. Подготовили новую партию, которая совсем скоро отправится на передовую — мотовездеходы, УАЗики, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья, система РЭБ, которая подавляет частоты GPS», - сообщил Воробьев.