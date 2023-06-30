Ведомости: депутаты «Единой России» получили инструкции о реакции на мятеж ЧВК «Вагнер»

Журналистам издания « Ведомости » попал документ с тезисами, как депутаты из партии «Единая Россия» должны рассказывать своим избирателям о мятеже 24 июня.

Так, с 3 по 9 июля пройдет региональная неделя. Депутаты получили инструкции, как отвечать на вопросы о попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Несколько источников, которые имеют прямое отношение к Госдуме, подтвердили данную информацию.

Депутатам рекомендовано акцентировать внимание на том, что президент Путин сумел максимально оперативно прекратить мятеж. В первую очередь этому способствовало единение всего народа. Президент заинтересован в благополучии страны.

Также депутатам напомнили о важности оказывать особое внимание военнослужащим и семьям, быть внимательными к их проблемам и находить разрешение любой конфликтной ситуации.