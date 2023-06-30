Ведомости: «Единая Россия» уделит особое внимание трудоустройству несовершеннолетних
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В распоряжение издания «Ведомости» попал документ, в котором опубликованы рекомендации, как себя должны вести депутаты партии «Единая Россия» в период проведения региональной недели с 3 по 9 июля.
В частности, представители партии должны уделить особое внимание трудоустройству несовершеннолетних. Согласно результатам опроса ВЦИОМ многие старшеклассники хотели бы подрабатывать в период летних каникул, поэтому правительство предложило внести некоторые правки в законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет.
Депутатам рекомендовано ездить по предприятиям или организациям, на которых работают несовершеннолетние граждане, беседовать с ними и работодателями.Также поощряется посещение центров занятности.