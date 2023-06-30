«Ведомости»: появилась информация о дальнейшей работе ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» будут продолжать работать в Африке и выполнять все взятые на себя ранее обязательства в других странах. Расформировывать ЧВК «Вагнер» или переводить в другие штабы на данный момент не планируется. Об этом изданию «Ведомости» рассказали источники, которые близки к Минобороны РФ и центральному аппарату ведомства.

В Африке были обеспокоены ситуацией, которая произошла в России 24 июня. Тем не менее Африка готова продолжать дальнейшее сотрудничество с частным вооруженным формированием. Отношение к России у Африки не изменилось. Об этом изданию рассказал человек, которые имеет отношение к африканскому охранному бизнесу.