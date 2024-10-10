«Ведомости»: в Нидерландах разблокировали яхту певца Гарика Сукачева

Собеседник «Ведомостей», представитель одной из юрфирм сообщил , что в Нидерландах разблокировали яхту музыканта Гарика Сукачева.

В настоящее время судно находится возле турецкого порта Тургутрейс. Источник издания сообщил, что музыкант не попадал под действия введенных против россиян санкций. С августа 2022 года судно Pearly Bell 2 находилось в порту голландского Медемблика. Музыкант стал клиентом юридической фирмы BGP Litigation, которая занималась разблокировкой судна. Юристы добились положительного решения.

Собеседник «Ведомостей» уточнил, что яхта была заблокирована не из-за распространения санкций, однако он не назвал причину блокировки судна.

Ознакомившись с данной информацией, корреспондент РБК попросил прокомментировать представителя музыканта разблокировку судна. Он посоветовал обращаться за любыми комментариями к автору «Ведомостей».

Напомним, некоторые страны ввели санкции против России. Частично запрет был установлен после референдума в Крыму. После объявления СВО против РФ ввели множество дополнительных санкций. Против некоторых граждан были приняты индивидуальные ограничения. В перечень попали те личности, кто поддерживает власть или имеет крупный бизнес.

Ранее сообщалось, что несколько сотен россиян без объявления причины и возможности доработать определенный период уволил разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY.