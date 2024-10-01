Несколько сотен россиян уволил разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY

Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY одновременно уволил всех сотрудников, которые являются гражданами России, сообщил Mash.

До 2022 года офисы компании располагались на территории России. В связи с введенными санкциями крупнейший разработчик софта решил покинуть страну. Сотрудникам предложили продолжить работу при условии обязательного переезда. Несколько сотен человек приняли предложение.

В понедельник, 30 сентября, сотрудников из России собрали вместе. Им запретили брать с собой гаджеты, чтобы никто не включил видео- или аудиозапись. Людям сообщили об увольнении и попросили ожидать официального письма на почту. Сотрудники рассказали об инциденте в соцсети.

«Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы везде (а там, как понятно, и пэйслипы и вообще все). Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом РФ», — написала одна из сотрудниц.

В штаб-квартире в Калифорнии к гражданам России никаких претензий не предъявили. Они продолжают работать. Уволенные россияне пишут в соцсетях, что компания решила таким способом сэкономить. Специалисты из Индии не требуют высоких заработных плат. Вероятнее всего, теперь разработчик софта примет их в штат.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил свою деятельность.