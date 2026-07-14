Овощи против рака: диетолог объяснила формулу «Три овоща и два фрукта» для долголетия

Всемирная организация здравоохранения уже много лет твердит одно и то же: ежедневно съедайте не менее 400 граммов овощей и фруктов, и будет вам счастье. Но за этой сухой рекомендацией, адресованной всем старше десяти лет, скрывается настоящая революция в понимании того, как мы стареем и болеем. Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в интервью Общественной Службе Новостей объяснила, почему эта цифра — не просто прихоть чиновников от медицины, а реальный биохимический щит, который работает на уровне генов.

Современные исследования, по словам эксперта, лишь подтвердили то, что наши бабушки знали интуитивно: люди, которые едят много растительной пищи, реже сталкиваются с диабетом, сердечно-сосудистыми катастрофами и даже некоторыми видами рака. Секрет кроется не в одном «волшебном» компоненте, а в сложном ансамбле биоактивных веществ. Витамины и антиоксиданты тушат системное воспаление, клетчатка кормит полезные бактерии в кишечнике (а те, в свою очередь, отвечают за наш иммунитет и состояние кожи), а фитонутриенты буквально замедляют износ тканей и сосудов. Дианова настаивает: это работает только в комплексе, когда баланс соблюден, а не когда вы просто «закинули» в себя яблоко на бегу.

Но как эту магию перевести в практические действия? Диетолог предлагает простую геометрию тарелки: три порции овощей (разных по цвету, чтобы получить и бета-каротин, и ликопин, и флавоноиды) и две порции фруктов, которые обеспечат энергией без скачков сахара. И здесь важны нюансы, которые обычно упускают. Картофель и батат — не в счет, они слишком крахмалисты, а вот листовые салаты, зелень, капуста всех видов — в приоритете. Один из овощей обязательно должен быть сырым, остальные можно парить, запекать или тушить, сохраняя полезные свойства. И главное заблуждение современности — соки. Дианова предупреждает: выбросьте из головы мысль, что стакан апельсинового сока заменит апельсин. Концентрация сахара там зашкаливает, а клетчатки нет, и вы получаете удар по поджелудочной, которого можно было избежать.

Глобальная статистика, которую приводит эксперт, впечатляет и заставляет задуматься о пересмотре рациона. У вегетарианцев риск ишемической болезни сердца примерно на четверть ниже, чем у мясоедов. Растительная пища, обладая низкой калорийной плотностью, дарит ощущение сытости и помогает контролировать инсулин, что автоматически предотвращает ожирение и диабет второго типа. Отдельная история — здоровье кишечника. Клетчатка не только стимулирует моторику, но и меняет состав микробиоты, подавляя патогенную флору. Исследования показывают, что после перехода на растительную диету частота вздутия живота снижается почти в пять раз, а изжога у большинства респондентов исчезает практически полностью.

Дианова подводит черту под этим гастрономическим манифестом: сама по себе еда — это только половина дела. Формула «три овоща плюс два фрукта» — не панацея, а фундамент. Без физической активности, качественного отдыха и отказа от вредных привычек даже самая зеленая тарелка не спасет от преждевременного старения. Но если вы готовы вложиться в свое здоровье, то именно с этой простой арифметики стоит начать — потому что она обещает не стройность за неделю, а качественное продление жизни, когда в 70 вы будете бегать за внуками, а не сидеть на таблетках.

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