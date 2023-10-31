Ведро с 6 тысячами монетами номиналом 1 рубль: В Омске прошла акция «Монетная неделя»

Жители Омска активно приняли участие в акции «Монетная неделя». В России в обороте не хватает мелочи. Проблема в том, что жители часто копят монетки или просто забывают о них. В Банке России предложили провести акцию, в рамках которой россияне будут сдавать в банк мелочь, а сами получат бумажные купюры.

Жители региона сдали 770 тысяч монет разных номиналов на сумму более двух миллионов рублей. В акции приняло участие 1400 человек. Сдавали монеты номиналом 1 рубль, 10 рублей и 10 копеек. Полученные монеты снова будут отправлены в обиход.

Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер рассказал, что монеты приносили в различных тарах: в банках, пищевых контейнерах, рюкзаках. Одному жителю понадобилось ведро, чтобы можно было уместить все имеющиеся в доме монеты.

«Люди приносили деньги в рюкзаках, контейнерах для продуктов, банках из-под лекарств. Так, один из участников акции принес в ведре 6 630 монет номиналом 1 рубль. Другой сдал 13 тысяч монет разных номиналов на сумму 70 тысяч рублей» — рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

В Банке России призывают доверять только официальной информации. Так, россиянам сообщили, что вскоре появятся новые купюры номиналом одна и пять тысяч рублей. Мошенники сразу придумали новый вид обмана: предлагают обменять старые купюры на новые в срочном порядке.