«Деньги сгорят»: В Омске рассказали о новом виде мошенничества с пятитысячными купюрами

В Омске мошенники предлагают обменять старые пятитысячные купюры на новые, сообщает gorod55.ru . В омском отделении Банка России призвали жителей быть бдительными.

Мошенники звонят гражданам РФ и представляются сотрудниками социальных служб или представителями ЦБ. Людям сообщают, что в оборот вводят новые пятитысячные купюры. Предупреждают, что необходимо в срочном порядке обменять имеющиеся у человека деньги. В противном случае они просто «сгорят».

ЦБ, действительно, представил новые купюры номиналом пять тысяч рублей. Презентация прошла 16 октября. Но жителям РФ не придется сдавать одни купюры, чтобы получать новые. Обмен будет проходить постепенно. Во-первых, в обороте будут одновременное новые и старые купюры. Деньги будут стареть и терять внешний вид, тогда их будут ликвидировать. Во-вторых, новые появятся еще нескоро.

«Никакого обязательного обмена нет и не будет! Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом», — сообщил замуправляющего отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Новый дизайн пятитысячной купюры вызвал критику у представителей законодательной власти и РПЦ. Депутат нижней палаты парламента Алексей Журавлев обвинил Банк России в антироссийской деятельности.