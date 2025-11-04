Ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет

В возрасте 76 лет умер известный российский телеведущий Юрий Николаев, сообщило издание Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как сообщает SHOT, самочувствие телеведущего Юрия Николаева резко ухудшилось во вторник, 4 ноября. В это время он находился дома. Медицинские проблемы связаны с серьезным легочным заболеванием, с которым он боролся уже долгое время. Ранее, в ноябре 2024 года, артист уже оказывался в реанимации с диагнозом «отек легких» после внезапной потери сознания. РИА Новости сообщило, что актер был госпитализирован.

Информацию о смерти телеведущего подтвердил Николай Цискаридзе. Российский артист балета в своем телеграм-канале написал, что еще недавно в эфире «Сегодня вечером» вместе с Юрием Николаевы отмечал его профессиональный юбилей.

«И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память», — написал Николай Цискаридзе.

Николаев получил широкую известность как ведущий популярных музыкальных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

