Великобритания ввела санкции против белорусского «Альфа-банка»

На сайте Минфина Великобритании появился обновленный список компаний, против которых королевство вводит санкции. Теперь в перечень вошел белорусский «Альфа-банк», сообщил ТАСС.

Причина ограничений заключается в том, что деятельность ЗАО «Альфа-банк Беларусь» благоприятно влияет на экономическое развитие республики. Белорусский банк входит в российский инвестиционный консорциум «Альфа-групп». В обосновании введенных ограничений указано, что в случае обнаружения активов банка Великобритания вправе арестовать их.

Российский «Альфа-банк» ранее также вошел в список компаний, против которых Евросоюз ввел санкционные ограничения. В 2023 году в перечне оказались дочерние структуры банка, расположенные в России, Казахстане, Люксембурге и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что 2 октября российские пользователи пожаловались на сбой в работе приложения «Альфа-банка».