В приложении «Альфа Банка» произошел глобальный сбой

В сервисах российского «Альфа Банка» произошел сбой, сообщило RTVI со ссылкой на сотрудницу финансового учреждения.

Она рассказала, что около 13:30 по мск по всей России «рухнула» система банка. Не работают функция системы быстрых платежей (СБП), приложение и внутренние программы.

Согласно данным сервиса DownDetector, жалобы от пользователей приложения банка начали поступать в 13:15 по мск.

Как рассказали изданию РБК в пресс-службе «Альфа Банка», массовый сбой связан с техническими работами, проводимыми на информационных системах специалистами. В банке пользователям посоветовали немного подождать и воспользоваться сервисом позже. В ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена.

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