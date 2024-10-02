В приложении «Альфа Банка» произошел глобальный сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе приложения «Альфа Банка»
Фото: [Freepik.com]
В сервисах российского «Альфа Банка» произошел сбой, сообщило RTVI со ссылкой на сотрудницу финансового учреждения.
Она рассказала, что около 13:30 по мск по всей России «рухнула» система банка. Не работают функция системы быстрых платежей (СБП), приложение и внутренние программы.
Согласно данным сервиса DownDetector, жалобы от пользователей приложения банка начали поступать в 13:15 по мск.
Как рассказали изданию РБК в пресс-службе «Альфа Банка», массовый сбой связан с техническими работами, проводимыми на информационных системах специалистами. В банке пользователям посоветовали немного подождать и воспользоваться сервисом позже. В ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена.
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