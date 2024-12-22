Венгрия, Австрия и Словакия требуют продлить договор на транзит российского газа через Украину

Венгрия, Австрия и Словакия настаивают на продлении договора на транзит российского газа через Украину, сообщило РИА Новости.

Агентство изучило, почему российский газ настолько важен для некоторых стран Европы. Так, Bloomberg сообщил, что ведущие газовые компании Центральной Европы требуют продления контракта. Совместно они подписали соответствующую декларацию. Компании расположены в Венгрии, Австрии, Италии и Словакии.

«Мы представим документ главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе», — приводит агентство слова председателя правления и гендиректора SPP Войтеха Ференца.

Венгрия, Австрия и Словакия не имеют выхода к морю, напоминают эксперты. Альтернативные способы доставки газа (в обход транзита из РФ) спровоцируют рост стоимости топлива из-за дополнительных затрат на логистику. Агентство отмечает, что отказ от российского газа для стран имеет экономические и технически сложности.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети предупредил украинского президента Владимира Зеленского о серьезных последствиях, если Киев запретит транзит газа. Источники Reuters озвучили позицию Европейской комиссии, согласно которой проблемы трех стран не являются поводом для продолжения транзита российского газа в Европу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль анонсировал прекращение транзита газа из России в Европу через Украину с 1 января 2025 года.