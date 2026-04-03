Венгрия глазами ижевчанки: путешественница Сорочкина поделилась впечатлениями от берегов Дуная

Путешественница Анна начала свой рассказ с практических советов. Она рассказала, что те, кто планирует поездку, должны заранее оформить шенгенскую визу. Заняться документами необходимо минимум за четыре недели до планируемой поездки. Кроме паспорта и подтверждения бронирования, иногда требуют выписки по счетам, справки о заработке и другие документы.

«Рекомендуется иметь на счету сумму из расчета минимум €80-100 в сутки. Чем больше, как вы понимаете, тем лучше», — рассказала Анна.

Анна отметила, что прямого авиасообщения между Москвой и Будапештом сейчас нет. По мнению девушки, самый удобный маршрут — с пересадкой в Стамбуле, Ереване или Белграде. Такой путь займет всего на пару часов больше.

По мнению путешественницы, ценообразование на билеты сильно зависит от времени года. Если планировать поездку в апреле, то на перелет в обе стороны с багажом и на проезд из Ижевска в Москву поездом потребуется около 65 тыс. руб. — Анна поделилась личным опытом.

Девушка рассказала, что Венгрия — красивая страна. Жители отличаются от других граждан Евросоюза. По мнению Анны, они более закрытые и не начинают разговор с приезжими первыми. На территории есть много достопримечательностей, ресторанов с вкусной кухней, уютных зон.

«При слове „Венгрия“ я буду вспоминать невероятное озеро Балатон. И венгров, которые своей чистоплотностью напомнили мне белорусов. Только въезжаешь в Республику Беларусь — и сразу чистота, бревнышко к бревнышку. Будапешт очень симпатичный, но он похож на многие другие города. А Балатонфюред не спутаешь ни с чем», — поделилась впечатлениями путешественница.

