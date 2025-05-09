Вэнс сделал заявление о передаче России территорий Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Россия не может претендовать на территории, которые находятся под контролем Украины, сообщило РИА Новости.

По словам Вэнса, в первом варианте плана мирного урегулирования конфликта на Украине был пункт о передаче России территорий, которые в настоящее время контролирует киевский режим. С подобным предложением обратился Кремль. Американский политик считает подобный пункт неприемлемым.

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под ее контроль», — сказал американский политик журналистам.

Вице-президент США заверил, что США преследуют цель — не допустить краха Украины. Они хотят видеть страну суверенным государством. Вэнс считает достижением сам факт того, что стороны конфликта начали обмениваться через посредников своим видением, как может завершиться конфликт.

Американское агентство Bloomberg сообщило, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вице-посланник президента США передал послание — предложение прекращения огня. В таком случае Россия будет контролировать те территории, которые в настоящее время были освобождены военнослужащими. Такой информацией располагают источники издания. По их сведениям, Путин не согласился. Российский лидер настаивает на освобождении всех территорий новых регионов.

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